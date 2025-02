Regular permisos para motos

Se propone también impulsar una regulación conjunta para el otorgamiento de permisos para motociclistas. Actualmente, los criterios son contrastantes: en la Ciudad de México y el Estado de México los motociclistas deben aprobar un examen práctico y teórico para obtener su licencia, requisito que no se pide en Puebla, Morelos o Hidalgo.

Tan solo en la Ciudad de México, los motociclistas representaron el 42.6% de las víctimas mortales de hechos de tránsito entre enero y junio de 2024, de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad capitalina.

Brugada además plantea la creación de un Registro Metropolitano de Vehículos para tener una base de datos en común, así como coordinar con el Gobierno de México la integración de las motocicletas en el Registro Público Vehicular (Repuve), pues ahora solo los autos están inscritos.

Para el director de ITDP México, contar con este registro requiere incluir no sólo la información de cada unidad, también sobre infracciones de tránsito y licencias de conducir, para que se pueda aplicar la ley.

“El Registro Público Vehicular es una base de datos que depende del sistema de Seguridad, no del Sistema de Movilidad y Seguridad Vial, lo que hace que sea una base de datos sensible; actualmente se utiliza cuando alguien quiere comprar un coche de segunda mano, pero no se comparte bien la información con las entidades federativas o los municipios”, indica Peón.