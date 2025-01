Pese a restricciones, migrantes insisten en llegar a EU "con o sin CBP One"

El plan de la CDMX para migrantes

Mientras se endurecen las políticas migratorias, en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Clara Brugada alista un plan para el retiro de personas en situación de movilidad humana para su traslado a albergues.

“Esta ciudad tiene que dar el mejor de los apoyos y solidaridad a la gente que viene de otros países pero no puede quedarse en la calle”, afirmó la mandataria este 21 de enero en rueda de prensa.

De acuerdo con Temístocles Villanueva, encargado de la atención a migrantes de la capital, no existe un número de migrantes en la Ciudad de México fijo, ya que muchos se mueven a otras entidades del país y otros llegan a la capital, sin embargo, se estima que más de 3,000 personas viven en las calles o en campamentos.

“La reubicación de ninguna manera pretende coartar los derechos de alguna persona, al contrario, buscaremos que se mantenga el estatus de Ciudad Santuario, que ya está establecido en la constitución”, apunta en entrevista para Expansión Política.

El funcionario capitalino refiere que, en un censo realizado la primera semana de enero, se identificaron tres campamentos: Plaza La Soledad en la zona de La Merced, Vallejo y Eje Central a la altura de la Central de Autobuses del Norte.

"Hay más migrantes viviendo en otras zonas de la ciudad, pero de manera individual, no en campamentos, eso no quiere decir que a esta población no la vayamos a atender" afirma.

El gobierno capitalino fijó el mes de marzo como el plazo máximo para liberar las calles de la Ciudad de México de migrantes.

Las medidas de Trump

Las órdenes ejecutivas que Trump firmó el lunes en materia migratoria tienen dos ejes principales: la declaratoria de la frontera sur de Estados Unidos como zona de emergencia -lo que implica el envío de tropas, el endurecimiento de los controles y la deportación exprés- y la reinstauración del programa “Quédate en México”.

Las órdenes se titulan:

Declaración de emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos.

Asegurar las fronteras.

Realineamiento del programa de admisión de refugiados en EU.

Protección del pueblo americano contra la invasión.

Aclaración sobre el papel de los militares en la protección de la integridad territorial.

Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense.

Entre las medidas que incluyen están: