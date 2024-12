Regulación a Airbnb en CDMX, ¿es tan mala o tan buena como la venden?

En la Ciudad de México se aplicó recientemente un límite para impedir que los propietarios de viviendas alquilen, bajo el esquema de Airbnb o similares, más del 50% de las noches de un año. En una medida similar, aunque no tan agresiva, como las adoptadas en ciudades como Barcelona o Nueva York. Mismas que ahora están bajo la crítica de la empresa tecnológica.

Airbnb advierte que limitar el número de noches creará efectos contrarios en el control de precios de alquiler, hospedaje en general y vivienda, ya que su negocio apenas representa una mínima parte del total de viviendas en alquiler en la CDMX. Lo cual, para las expertas, es inexacto.

Carla Escoffié, activista y colaboradora de la Habitat International Coalition America Latina, explica en entrevista que el tope al número de noches no impacta de manera desproporcionada al negocio. Toda vez que solo 17% de los propietarios (anfitriones) de Airbnb revelan una ocupación mayor a 50% de las noches al año.

Además de que en la Ciudad de México el impacto está concentrado en alcaldías y colonias de Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, particularmente. En estas alcaldías, casi 40% de la vivienda está en alquiler, explica Rosalba Loyde, consultora en Desarrollo Urbano en México.

Para la especialista, Airbnb tiene un sesgo al comparar el tamaño de su negocio en la capital, con el número total de viviendas en alquiler, pues eso desvance el impacto real que tiene en zonas específicas.

Regulación: mejor recaudación pero más discordia

Airbnb argumenta que en Barcelona, a 10 años de las primeras regulaciones a las rentas de corta estancia, los precios de la vivienda y alquiler han seguido aumentando, por lo que el negocio de esta empresa podría no ser la causa del problema. Y lo mismo opina de Nueva York.

“A un año de la regulación restrictiva en la Ciudad de Nueva York, el precio medio de los hoteles subió un 7.4% en los últimos 12 meses que terminaron en julio de 2024 (...) En el caso de las rentas, éstas subieron un 3.4% durante los 11 primeros meses de aplicación de esta regulación, según StreetEasy, lo que causa un perjuicio también en los residentes de la ciudad y que sugiere que otros factores están haciendo subir los precios de los alquileres a largo plazo”, apunta Sebastián Colín, director de relaciones gubernamentales de Airbnb en México.

El propio alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, reconoció este año que en la última década el precio del alquiler creció 68% y el precio de la vivienda lo hizo en 38%. Airbnb señala que esto demuestra que su negocio no es el problema central.

Carla Escoffié señala que el hecho de que no sea el problema central, no implica que no deba ser regulado, pues su abordaje forma parte del diseño de una política de desarrollo urbano integral. El impacto focalizado puede observarse en que, por ejemplo, en 2023, las rentas promedio en la CDMX subieron entre 10% y 15%, según la plataforma Homie. En contraste, en colonias como Condesa, Roma y otras específicamente impactadas por Airbnb presentaron aumentos superiores al 30%.

“(Negarlo) es el equivalente a decir que si se quiere hacer algo por el consumo de bebidas azucaradas por el impacto que tienen en la salud de las personas, concretamente con la diabetes, alguien salga a decir que no es el único factor, que hay muchas cosas que causan la diabetes como argumento para decir entonces que no discutamos el tema de los refrescos”, ejemplifica la activista.

Además, el precio promedio de una vivienda de ese tipo casi triplica las rentas tradicionales, pues de acuerdo con datos de Inmuebles24 e Inside Airbnb, la relación renta breve/renta de largo plazo para la capital es de 280%, señala HIC en un comunicado.

Formalización y recaudación de impuestos

A nivel nacional, Airbnb ha retenido y remitido cerca de 2,200 millones de pesos entre 2017 y 2023 en Impuesto sobre Hospedaje. Además ya lleva pagados aproximadamente 5,500 millones en impuestos federales por concepto de IVA, ISR (que se retiene a los anfitriones) y el pago del IVA de las tarifas por el uso de la plataforma.

"Airbnb es la plataforma que más dinero recolecta y remite en relación a este impuesto en el país", explica Sebastián Colín, demostrando los beneficios para una ciudad de formalizar y regular este tipo de plataformas.

Pero difiere en que la CDMX siga los pasos de otras ciudades en torno a la limitación de hospedaje. “En un país como México, donde ya una parte importante de la economía es informal, seguir los pasos de estas ciudades resultará en desplazar una actividad, que hoy se encuentra totalmente fiscalizada y paga impuestos a través de plataformas como Airbnb, al mundo de la informalidad sin solucionar el problema de la escasez de vivienda”.

Innovación y estabilidad

Chema González, CEO de Alterhome, una plataforma de rentas vacacionales española que recién llegó a México, está a favor de las regulaciones de este tipo. Según el empresario, cuando son claras las reglas pueden establecer un marco de juego justo, donde todas las empresas, incluidas las emergentes, operen bajo las mismas condiciones.

Además, explica que estas regulaciones deben propiciar la profesionalización de esta industria, fomentar la innovación, las buenas prácticas y ser un incentivo para que nuevas plataformas se enfoquen en nichos específicos.

Pero también apunta que las regulaciones excesivamente complejas o costosas, con altos requisitos fiscales o de registro, pueden desalentar la incursión de empresas emergentes en el mercado.

“En muchos casos, las regulaciones están diseñadas pensando en grandes plataformas, pero las pequeñas empresas enfrentan dificultades para cumplirlas. Esto puede limitar la competencia y consolidar monopolios de facto”, explica de la experiencia de Alterhome.

Señala que puede haber efectos negativos al limitar la oferta de hospedaje en grandes ciudades.

“Las normativas que restringen el número de días de alquiler pueden ser un golpe directo a modelos más flexibles como el nuestro, donde gestionamos propiedades con objetivos de maximizar ocupación y rentabilidad para nuestros clientes.”