La CDMX 'se ahoga' en vapeadores de cara a su prohibición; alertan mercado negro

El riesgo del mercado negro

El apostar por la prohibición y no por la regulación conlleva problemas: no se cobrarán impuestos, no se tendrá un control de calidad mínimo establecido por las autoridades y se carece de información sobre el consumo.

“Esta reforma va a mandar todo al mercado negro, inclusive aquellos dispositivos que se comercializaban regularmente aunque no son los más, la gran mayoría de estos productos son ilegales que se traen de contrabando, no hay control.

“Una prohibición lo que trae es un mercado negro, el mercado negro siempre está manejado por el crimen organizado; entonces, un criminal que está vendiendo dispositivos irregulares en un mercado no regulado le da lo mismo venderle a un mayor de edad que a un menor de edad”, sostiene Cirión Lee.

“Se va a seguir comercializando porque donde existe la demanda habrá oferta”. Juan José Cirión Lee, representante de Mexvap

El director de Salud Justa MX defiende la prohibición dado que los vapeadores y cigarrillos electrónicos tienen como target a las personas más jóvenes y apunta que el reto ante el mercado irregular, será tener una legislación secundaria que funcione para establecer las sanciones en la prohibición y distribución de estos dispositivos.

Fumadores y vapeadores

En México 14.3 millones de personas (15.3% de los habitantes del país) fuman tabaco; 71.9% de las y los fumadores quiere dejar de fumar y 42.3% de fumadores que visitaron servicios de salud en los últimos 12 meses recibieron consejo para dejar de hacerlo, de acuerdo con la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos 2023.

De incrementarse el consumo de los vapeadores y cigarrillos electrónicos en el mercado irregular podría agravarse el daño en la salud, dice Alejandro Macías, especialista en infectología y medicina interna por la UNAM.

“Como no hay una regulación la calidad de los productos es muy variable y generalmente es mala. Además suelen agregarles algunas sustancias como sabores o por ejemplo canabinoides para hacerlos comercialmente atractivos, pueden agregar adulterantes como aceites que esos sí pueden dañar el corazón, los pulmones y el cerebro”, indica.

Pese a ser defendida como una opción menos dañina, sí hay daños en aquellos que vapean, señala María Guadalupe Ponciano Rodríguez, académica del departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM.

“Lo que se produce en el calentamiento de los vapeadores y cigarrillos electrónicos son aerosoles, que son partículas muy pequeñas que se generan por la ebullición del líquido que contienen. El líquido puede estar compuesto por glicerina, por propilenglicol, que estos dos alcoholes son altamente irritables para el aparato respiratorio; también podemos encontrar nicotina en cantidades que muchas veces el usuario ni siquiera conoce.

"Además hay una gran cantidad de colorantes y saborizantes; algunos de los colorantes que han causado más problemas son los rojos cereza o fresa porque cuando ebullen pueden producir sustancias que causan cáncer", explica la especialista.