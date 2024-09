Crímenes de alto impacto en la CDMX ‘opacan’ resultados positivos en seguridad

Ambos analistas coincidieron en que más allá de las cifras de reducción de homicidios, las autoridades deben poner mayor atención a las denuncias de otros delitos como extorsión, secuestro e incluso desaparición de personas, así como a la clasificación de delitos.

“Una de cada dos muertes violentas se ha registrado como causa de muerte no determinada, es decir, no se clasifica ni como homicidio, ni como accidente, y por tanto cae dentro de otra categoría y no se le suma al contenido de los homicidios, la realidad es que esos son datos que están extraviados”, dice Hernández

“¿Efectivamente han bajado los homicidios o simple y sencillamente no estamos encontrando los cadáveres?”, cuestiona Francisco Rivas.