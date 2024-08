Abasto de agua y gentrificación, prioridades a atender en la CDMX: Batres

Batres señaló que se han impulsado avances para atender el problema del encarecimiento de la vivienda en la capital como la reciente reforma para limitar el incremento del costo de la vivienda en renta para que no sobrepase la inflación, así como el Programa Piloto de Vivienda Social en Renta.

Sin embargo, consideró que se debe atender este tema en el gobierno que está por iniciar.

“Tenemos las condiciones para revertir todo el daño que se hizo entre 2012 y 2018 con los procesos de gentrificación y se puede impulsar un proceso de enraizamiento de la gente, de la ciudad con diversas políticas de vivienda, de vivienda para quienes no pueden acceder a los altos costos de la vivienda inmobiliaria, de vivienda para el que ha vivido toda su vida aquí en las colonias de la Ciudad de México”, sostuvo Batres.

Por su parte, Clara Brugada, jefa de Gobierno electa, indicó que durante la transición se pondrá atención en áreas estratégicas de la ciudad.

“Esta es una ciudad grande, es una ciudad compleja, es una ciudad que en este periodo tiene que ser muy cuidada. No podemos descuidar en ningún momento el tema de seguridad, no podemos descuidar el tema de las reservas naturales, no podemos descuidar ninguna área estratégica de la Ciudad de México”, dijo la próxima mandataria, quien tomará protesta el 5 de octubre.