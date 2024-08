Inés González Nicolás, secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo

La socióloga por la Universidad Autónoma de México (UAM) será la encargada de la política laboral y el fomento al empleo en la capital del país.

Es una activista reconocida en el ámbito laboral. Fue coordinadora de la Red de Mujeres Sindicalistas y directora de Diálogo Sindical y de Género de la Fundación Friedrich Ebert en México.

Entre 2017 y 2019 coordinó a un grupo de abogados, quienes aportaron elementos para la Ley Federal del Trabajo.

Es especialista en formación de derechos sindicales con perspectiva de género para el empoderamiento de las mujeres sindicalistas.

Nelly Juárez, secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comundades Índigenas Residentes

La licenciada en Derecho por la UNAM será la encargada de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.

En el gobierno de la Ciudad de México ocupó cargos en el Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del entonces Distrito Federal, en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades y en la Secretaría de Gobierno.

También fue diputada constituyente de la Ciudad de México, y ocupó el cargo de secretaria de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.

Desde la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios se encargará de las políticas públicas que defiendan los intereses de las poblaciones indígenas.

Manola Zabalza Aldama, secretaria de Desarrollo Económico

La licenciada en Economía, maestra en Fundamentos Económicos, y funcionaria en la Secretaría de Relaciones Exteriores será la encargada del fomento económico de la capital del país.

En su paso por la SRE, lideró la iniciativa para el Foro Acelerador de Sinergias entre Startups, Sector Tec y Gobierno (FASSST), México in Annecy, y Dinos en los Pinos.

De acuerdo con su perfil en redes, está especializada en Proyect Management. Su maestría la realizó en el Instituto de Estudios Políticos de París y ha realizado cursos en la Escuela de The London School of Economics and Political Science.

Eréndira Cruz Villegas, consejera jurídica

​​Es otra de las funcionarias del gobierno del presidente de Andrés Manuel López Obrador que se incorporará a la administración de la Ciudad de México. En el gobierno que está por concluir fue jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura.

De su trayectoria, destaca su amplia experiencia en derechos humanos. Fue fundadora del Comité de Derechos Humanos Ajusco, Cuarta Visitadora General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH y Relatora de Libertad de Expresión y Defensores de Derechos Humanos en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

También fue fiscal especializada de Personas Desaparecidas de la entonces Procuraduría General de la República y comisionada para la Atención de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca.

Es licenciada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación. Tiene una especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla.

Daptnhe Cuevas Ortiz, secretaria de Mujeres

Es consultora en igualdad de género, con destacada trayectoria en el activismo y defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Exsecretaria Técnica de la Comisión de Equidad y Género en la Cámara de Diputados durante la LVIII Legislatura. También ha sido miembro del Grupo Asesor de ONU Mujeres región LAC, del Consejo Consultivo del CONAPO, del Comité Nacional de Implementación del Consenso de Montevideo y del Women Major Group de la ONU.

La licenciada en Psicología Social ha recibido la medalla Omecíhuatl, la presea Hermila Galindo y el Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” por su labor en la promoción de los derechos de las mujeres. También cuenta con maestría en políticas públicas con perspectiva de género del INDES en Washington D.C.