“Hay que aguantar vara”: Nadine Gasman; pide a políticas “no victimizarse"

Nadine Gasman reconoció que sus palabras eran “políticamente incorrectas”, sin embargo, consideró necesario que se abriera el debate para diferenciar ambos tipos de violencia.

“Hay una parte de la política que no no es violencia, que es que la política –¡híjole! y me están grabando– es pinche y pues así es. Hagamos esta división para no banalizar, no victimizarnos y fortalecernos y dejar los casos de violencia a lo que son violencia”, expresó.

La titular del Inmujeres consideró que se requiere que las mujeres tomen su papel dentro de la política y no victimizarse dentro del ejercicio de sus funciones.

“Hay que aguantar a veces vara, igual que aguantan los compañeros y diferenciar lo que es violencia, de lo que es que queremos cambiar la forma de hacer política para todas y todos para no banalizar el concepto de violencia política contra las mujeres, porque es muy grave, porque es muy frecuente y porque hay que atenderla como es”, resaltó.