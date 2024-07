Alessandra Rojo busca acelerar transición y reunirse con Brugada

La alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, anunció que esta semana presentará la solicitud formal para iniciar la transición a casi dos meses del proceso electoral y pidió a la morenista Clara Brugada, próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de México, reunirse y trabajar en conjunto, ya que dijo no ha tenido respuesta de ella.

"He tenido acercamientos, no he tenido respuesta de su parte (Clara Brugada), un tema normal ya que están peleando todavía con berrinches y caprichos la alcaldía, pero no tengo duda que habrá acercamiento porque a todos y todas nos importa los intereses de la gente, el bienestar de quienes viven en la Cuauhtémoc", dijo en conferencia este lunes.