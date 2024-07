Esto pasará con la elección en la alcaldía Cuauhtémoc tras nueva resolución

No obstante, Rojo de la Vega advirtió que impugnará la nueva resolución en contra del recuento.

“Si fuera legal, si me garantizaran que no han tocado los paquetes electorales de verdad lo haría para que sea la quinta vez que tenemos un triunfo contundente en nuestra alcaldía, pero no hay garantías.

“Vamos a palear hasta la última instancia, vamos impugnar y yo sé que nos van a dar la razón nuevamente”, dijo la abanderada de la oposición en su cuenta de Instagram.

¿Cuándo sí aplica el recuento de votos?

Para realizar un recuento parcial o total de votos en una elección local, la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México considera los siguientes requisitos:

Deberán haberse impugnado la totalidad de las casillas.

Deberá ser solicitado por el actor en el escrito de su demanda.

El resultado de la elección debe arrojar una diferencia entre el primer y segundo lugar igual o inferior al 1%.

Debe acreditarse la existencia de duda fundada sobre la certeza de los resultados de la elección.