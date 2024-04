Regular marihuana y vivienda para jóvenes plantea Taboada en La Salle

El aspirante ha planteado dar subsidios dirigidos a jóvenes de 35 años o menos que busquen adquirir su primera vivienda.

"Muchos dicen 'los jóvenes no se quieren salir de su casa', no es cierto, no pueden, no les alcanza. "Pregunta cuánto cuesta rentar un departamento, cuánto cuesta comprarlo, ¡es imposible! ¿Qué necesitamos hacer? Vivienda accesible en lugares céntricos con transporte público. (...) Necesitamos generar vivienda para jóvenes que permita que estos jóvenes renten, que permita que estos jóvenes compren", señaló.

Al ser cuestionado sobre su posición frente a la regulación de la marihuana por un estudiante, Taboada respondió "prohibido prohibir" y apuntó a la necesidad de atender las adicciones así como la salud mental en los jóvenes.

"¿De qué sirve prohibir y no regular si al final del día pasa? El tema de las adicciones lo tenemos que combatir a la par porque hoy en día estás teniendo casos muy alarmantes, prácticamente desde sexto de primaria empiezan. Sí necesitas retomar estos Centros de Atención Juvenil que combatían las adicciones y en cada alcaldía había un área de (atención a) adicciones; yo la tuve y la mantuve", afirmó el ex alcalde de Benito Juárez.