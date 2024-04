CDMX, la oposición lucha por arrebatar a Morena su principal bastión

En la capital, el partido tiene un reto. Giselle Perezblas, especialista en estrategia política y CEO de Auguro Comunicación, señala que Morena no cuenta en la Ciudad de México con la inercia del voto por la aprobación al presidente Andrés Manuel López Obrador que sí tiene en otros estados.

“Hay una división: la oposición y Morena, el partido oficial; la población con descontento del presidente López Obrador y la población que lo respalda. En todo el país donde se va a dar más esta polarización es la Ciudad de México”, explica en entrevista.

En la ciudad se juega no solo la Jefatura de Gobierno para Morena, también la proyección de su candidata presidencial Claudia Sheinbaum, quien gobernó la capital de 2018 a 2023, apunta Gustavo López Montiel, doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research y profesor del Tec de Monterrey.

“Habrá que ver cómo Claudia Sheinbaum logra superar la falta de operación que reflejó en la última elección y en las consultas de revocación de mandato y de (juicio contra) los expresidentes, porque la Ciudad de México se quedó muy abajo en la aportación de votos a López Obrador”, sostiene el académico.

Las y los capitalinos pudieron elegir en las urnas por primera vez a su representante en 1997, pues antes el “regente” era designado por el presidente en turno, hasta entonces de extracción priista.