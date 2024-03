¿Quién es el sujeto que agredió durante la marcha del #8M en CDMX?

Según los reportes, el hombre fue puesto en libertad luego de que la agencia ministerial realizó una valoración médica a las víctimas y determinó que las lesiones no eran punibles.

"La Policía auxiliar tomó conocimiento del mismo y se puso a disposición del Ministerio Público a esta persona por delito de lesiones, si son de una curación menor a 15 días no son punibles por vía penal, me parece que al final se dictaminío como no punibles", expuso Pablo Vázquez Camacho, jefe de la Policía de Ciudad de México, de acuerdo con Milenio.

Durante la marcha por el #8M, este hombre, a bordo de una motocicleta roja, intentó conducir entre el contingente de mujeres que se manifestaban rumbo al Zócalo de la capital, por lo que se enfrentó a golpes en contra de las asistentes.

En uno de los videos se ve al joven de pie intentando subir a su motocicleta, mientras un par de las manifestantes sujetar el manubrio del vehículo y al sujeto para impedir que siga conduciendo entre el contingente, en la intersección de Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida Juárez, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

La motocicleta cae y el hombre empuja a una de las jóvenes que se manifestaba, para luego comenzar a lanzar puñetazos en contra de las mujeres a su alrededor. El sujeto vuelve a agredir a la primera joven –vestida con camiseta morada y un pañuelo en el cuello– a quien da un puñetazo en la cara; luego la cargar y la arroja en el asfalto.

Las mujeres alrededor rodean al sujeto, por lo que queda oculto a la visión de la cámara, mientras otras manifestantes proceden a pintar con aerosol la motocicleta.

Policías del agrupamiento Ateneas detuvieron al sujeto y lo escoltaron lejos del contingente para subirlo a una patrulla.

“Ellas me empezaron a golpear primero, fueron dos contra uno y luego empezó la tercera, cuando empecé a hacer espacio para que no me lastimaran”, dijo el sujeto a las policías.