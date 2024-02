Consejo Judicial Ciudadano reinicia trabajos para buscar nuevo fiscal de la CDMX

“Todos pueden participar”

Jorge Nader explicó que según los requisitos establecidos en el artículo 44 de la Constitución local, quienes se inscriban en el proceso, deberán tener título y cédula de licenciatura en derecho, ser ciudadano mexicano, no haber ocupado un cargo de elección popular, entre otros.

Dijo que toda persona que cumpla con los requisitos de elegibilidad puede inscribirse al proceso y que tampoco tienen un límite de participantes.

“Nosotros no queremos ahorita prejuzgar ni expresar alguna concesión con respecto de nada, lo que le puedo decir es que ninguna persona está excluida del procedimiento, siempre y cuando crean que reúnen los requisitos, nosotros ahorita no podemos saber si una persona reúne o no requisitos y el Consejo (Judicial) decidirá”, señaló.