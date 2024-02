La sequía en el Valle de México atravesará las campañas en la CDMX

El agua a la lucha política

La escasez de agua ha escalado a la arena política, Santiago Taboada, candidato de la oposición a la Jefatura de Gobierno, ha lanzado críticas al Gobierno de la ciudad –encabezado por Morena, antes por el PRD- por no actuar para atender el problema durante los últimos 20 años.

“Los gobiernos de Morena en la Ciudad de México son los responsables de que no tengamos agua en la ciudad. Estarán tratando de culpar al calentamiento global y otros factores externos de una crisis que en realidad fue provocada por su negligencia, por su ineficiencia, porque no supieron ser gobierno, porque no invirtieron en las obras correctas y sólo tiraron el dinero

El abanderado de PAN, PRI y PRD anunció que busca convocar a especialistas para trabajar en un proyecto para resolver el problema del agua “y darle un mejor futuro a nuestra ciudad”.

Convocaré a especialistas para elaborar un gran proyecto que nos permita resolver el problema del agua en nuestra #CDMX, esta emergencia va más allá de partidos políticos.

¡Es ahora o nunca! 🚰 pic.twitter.com/Beq3Z6bNay — Santiago Taboada (@STaboadaMx) January 31, 2024

En contraste, la morenista Clara Brugada atribuye la crisis de líquido a la “voracidad inmobiliaria” por la cual la capital atraviesa la “peor sequía desde hace 80 años”.

“La voracidad inmobiliaria de políticos corruptos ha provocado que zonas que antes no carecían de agua hoy sufran escasez; hoy las construcciones de edificios han cambiado la composición de las colonias”, afirmó la candidata de Morena, PT y PVEM.

Brugada apuntó a la autorización irregular de nuevas construcciones , junto al cambio climático como las causas del problema.

La candidata, quien gobernó por tres periodos Iztapalapa –alcaldía marcada durante décadas por la escasez de agua– prometió que presentará un nuevo modelo de gestión del agua para garantizar el suministro.