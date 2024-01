Comunidad afromexicana pide a partidos no aprovecharse de los migrantes

Tras el video de Expansión Política que evidenció a un grupo de haitianos con playeras y banderas del Partido Acción Nacional (PAN) en el cierre de precampaña del aspirante a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, en la alcaldía Gustavo A. Madero, el líder de la comunidad afromexicana consideró que esta acción debe ser investigada, pues los ciudadanos de otros países no pueden participar en asuntos políticos de México.

Al evento de cierre de campaña de Santiago Taboada, fueron llevados y vestidos de panistas a una decena de migrantes haitianos.



📷: @David_SantiagoH pic.twitter.com/AaNLqeZVWh — Expansión Política (@ExpPolitica) January 3, 2024

Dijo que en este o cualquier otro caso, los políticos no deben aprovecharse de la necesidad económica y de trabajo de las personas en situación de movilidad, pues en todo caso se estarían violando sus derechos humanos.

“No me parece justo que se aproveche la vulnerabilidad de estas personas. Según lo que sale en el video, ellos no hablaron y creo que ellos no llegaron ahí por sus propios pies, por eso pedimos que se les respete y no se aprovechen de ellos”, apuntó.

Wilner Metelus fue enfático en afirmar que mientras algunos migrantes son utilizados para fines de apoyo partidista, otros como los que se ubican en la plaza Giordano Bruno y en la alcaldía Tláhuac carecen de lugares dignos para dormir y sufren de falta de alimento.

Dijo que tanto el gobierno de la Ciudad de México, como el de las alcaldías, no han dado el apoyo suficiente a la comunidad haitiana o de otros países que se encuentran en tránsito por el país.

No es el único acto en el que se pudo observar la presencia de haitianos en eventos partidistas. En junio de 2023, un grupo de ciudadanos de ese país acudió a una asamblea informativa de la aspirante presidencial Claudia Sheinabum en Tijuana, Baja California. Los migrantes portaban camisetas y banderas con los logos del partido Morena y con las leyenda #EsClaudia.