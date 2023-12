No obstante, los departamentos del INVI no pueden ser ofertados en redes sociales como se hace, pues éstos forman parte de un proyecto capitalino para dar vivienda a familias que más lo necesitan, a través del organismo descentralizado creado hace 25 años.

"(El INVI) fue creado para atender la necesidad de vivienda de la población residente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, principalmente la de bajos recursos económicos (vulnerable y en situación de riesgo), a través del otorgamiento de créditos de interés social para vivienda digna y sustentable. Su finalidad es contribuir a la realización del derecho humano básico que significa la vivienda", señala la página del Gobierno capitalino.

El INVI no promociona los proyectos de vivienda a través de redes sociales, como tampoco a través de portales inmobiliarios, y mucho menos la venta o traspaso de vivienda, debido a que esa no es la forma de operar sus programas sociales de vivienda.

De acuerdo con el jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, durante la presente administración, el INVI ha entregado cerca de 70,000 apoyos de este programa de mejoramiento, que se sumados a las demás modalidades que opera el Instituto, como la construcción de vivienda nueva, vivienda para personas que vivían en campamentos, para las comunidades indígenas, entre otras,se alcanzará una meta de 100,000 acciones de vivienda.

“Si no interviene el Gobierno muchas personas y muchas familias no podrían acceder a ejercer este derecho a la vivienda, si todo se dejara a la lógica del mercado, pues simplemente muchas familias serían expulsadas de la Ciudad de México, porque no tendrían recursos para quedar en la ciudad, se encarecen las rentas, se encarece el suelo, se encarece el predial y poco a poco se van yendo”, aseguró.