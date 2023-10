Los alcaldes que han pedido licencia para buscar la Jefatura de CDMX

Lía Limón anunció que está por pedir licencia durante su segundo Informe de Gobierno como alcaldesa de Álvaro Obregón. Aún sin un método de selección anunciado por la alianza opositora, la panista también busca ser la candidata por gobernar la Ciudad de México para las elecciones de 2024.

“Tengo con qué dar resultados como los he dado en Álvaro Obregón y creo que si en una alcaldía tan compleja he logrado avanzar en dos años y cambiar las cosas, tengo con qué hacerlo en esta ciudad”, dijo ante medios de comunicación tras presentar su informe en el Parque de la Bombilla.

A la lista se suma Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, quien presentará su quinto y posible último Informe de Gobierno, para después pedir licencia a partir del 30 de octubre con el fin de competir por la candidatura de la oposición, adelantó al visitar la Cámara de Diputados el pasado 20 de octubre.

El priista ha insistido públicamente en la necesidad de que la alianza integrada por PAN, PRI y PRD defina un método abierto y democrático de selección.

“Si se llegase a dar un esquema de simulación, por supuesto que muchos de los actores que hemos estado manifestando las necesidades de un método democrático, no participaríamos, y nos podría pasar lo del Estado de México, en donde no hubo mucho impulso de varios actores que se sintieron no correspondidos“, dijo a medios de comunicación.