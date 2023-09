"No más retrasos, no más pretextos", piden damnificados a 6 años del 19S

Damnificados cuyas viviendas aún están en proceso o sin comenzar a ser reconstruidas se manifestaron este 19 de septiembre, al cumplirse seis años del sismo de 2017 que impactó a la Ciudad de México.

"(Queremos) que el Gobierno de la ciudad cumpla con su compromiso de entregar las viviendas a todos los damnificados antes de que concluya la presente administración. No más promesas, no más retrasos, no más pretextos; que todos los damnificados y damnificadas regresemos a casa", dijo Héctor de la Cueva, damnificado de Vertiz 1233, Letran del Valle, alcaldía Benito Juárez.