Monreal: Si va Harfuch por la CDMX, no participo; "sería como un suicidio"

El senador con licencia de Morena, Ricardo Monreal, descartó contender por la la Jefatura de Gobierno en 2024, como lo había anunciado días atrás pues asegura que participar en un segundo proceso interno en Morena sería un “suicidio” político.

"La toma de la decisión ya hecha, no hay forma por ninguna vía. Entonces no quiero yo generar de nueva cuenta alguna actitud inconveniente, o de disputa que al final se resuelva de la misma forma en que se resolvió el proceso pasado. Entonces no, yo no entraré en una etapa de esa, estoy muy claro", declaró esta mañana en entrevista radiofónica con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.