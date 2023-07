¿Quién es Santiago Taboada, señalado por AMLO para encabezar oposición en CDMX?

Aunque las dirigencias del PAN, PRI y PRD, que conforman la alianza Va por la CDMX, aún no definen un método para la elección de su candidato o candidata a la Jefatura de Gobierno, el primer mandatario afirmó que Taboada Cortina “es el bueno” para los intereses de los grupos del poder económico.

La respuesta del alcalde no se hizo esperar y pidió al primer mandatario estar atento al proceso del Frente Amplio por México, ya que, aseguró, está más fuerte que nunca para la capital del país.

“La ola opositora al régimen autoritario transformará la CDMX en lo que ustedes no pudieron. A nosotros no se nos caerá el Metro, no le llamaremos desapariciones a los feminicidios, ni usaremos recursos públicos para perseguir a quienes no piensan como nosotros. Les daremos una lección de democracia”, escribió en sus redes sociales.