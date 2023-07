Deja Sheimbaum instrumentos de desarrollo con objetivos transexenales

“Que no haya una zonificación primaria, es decir, lineamientos sobre cómo van a quedar los instrumentos a nivel ciudad y que todo se deje a las alcaldías –próximas a elegirse o a reelegirse– crea estas condiciones de procuración de fondos ilegales para sus campañas, es decir, hacer promesas: ‘tú finánciame y yo te doy estos usos de suelo’.

“Deja al mejor postor, a quien pague más, los usos de suelo, no al interés público ni la protección de riesgos, no a pensar en inundaciones o sequías, no a pensar de manera sustentable”, considera Tapia.

El PGOT se encuentra ya en el Congreso capitalino aun cuando se carece de un marco legal que le dé sustento, pues los legisladores no han aprobado una Ley de Ordenamiento Territorial que venga a sustituir la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

Además, los proyectos fueron aprobados y presentados por un Instituto de Planeación acéfalo desde febrero tras la renuncia de su primer director Pablo Benlliure y el nombramiento de un “encargado de despacho”, Patricio Carezzana, sin pasar por el proceso constitucional donde el Congreso debe designar un Comité de Selección.

Esto deja a los instrumentos de planeación a merced de ser combatidos por la vía legal, explica Armando Rosales, presidente de la Asociación de Urbanistas en Ciudad de México.