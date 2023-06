“Es justo que México tenga a su primera presidenta”, dice Claudia Sheinbaum

“Yo creo que va a ser así”, respondió tras ser cuestionada sobre si será en 2024 cuando por primera vez sea una mujer quien reciba la banda presidencial en México.

La mandataria destacó que en la historia de América Latina solo 13 mujeres han sido presidentas y, en todo el mundo, solo representan el 7% de las personas que han ocupado el máximo cargo en el gobierno de un país.

Sheinbaum, quien ha destapado su deseo de ser la candidata de Morena por la presidencia en 2024, apuntó que no es suficiente solo el que sea una mujer quien ocupe el cargo público, sino el proyecto político que representa y los cambios estructurales que impulse desde su posición.

“No solo es ser mujer, es el proyecto de nación que representas, porque hay otras mujeres en el bloque conservador que no representan este proyecto de nación. Ha habido mujeres candidatas a la presidencia y yo no voté por ellas por ser mujer, porque representaban otro proyecto de nación que no coincide con lo que nosotros pensamos”, indicó ante medios de comunicación.