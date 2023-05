La revocación de mandato enmarca la comparecencia del alcalde de Xochimilco

Los principales cuestionamientos al alcalde morenista vinieron por parte de diputados del PAN, PRI, PT y la asociación parlamentaria Ciudadana, quienes invocaron los recientes resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, los cuales colocan a Xochimilco en los últimos lugares en materia de seguridad de las 16 demarcaciones.

La petista Circe Camacho cuestionó al alcalde José Carlos Acosta por la falta de mantenimiento a las calles de Xochimilco, la alta percepción de inseguridad, el aumento de “chelerías” en la zona de canales turísticos y la constante falla en los sistemas de alumbrado público.

Incluso reconoció la estrategia de seguridad de alcaldías de la oposición y lo llamó “traidor a la cuarta transformación”.



Dijo que por todas estas fallas en la administración, algunos vecinos lograron juntar más de 30,000 firmas para aplicar la revocación de mandato al alcalde José Carlos Acosta.

“La gente se está organizando para no tener un mal gobierno, no sé si a usted no le da pena, pero a mí sí me da mucha pena. Por esta traición clara a la Cuarta Transformación, usted debería tomar una decisión de hacerse a un lado”, expresó.

La priista Máxta González cuestionó al alcalde por el aumento en el número de feminicidios en Xochimilco.

“Solo el año pasado hubo seis feminicidios, datos del atlas de feminicidio de la fiscalía de la Ciudad de México colocan a la demarcación que gobierna en los primeros lugares en coincidencia de este delito”, afirmó.

Los reclamos en materia de seguridad y falta de servicios fueron también por parte de diputados del PAN y de la asociación Parlamentaria Ciudadana. En tanto, Acosta fue “apapachado” por Morena y el Partido Verde.