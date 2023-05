La CDMX acuerda con aseguradoras que automovilistas puedan moverse tras chocar

¿En qué casos sí pueden moverse los vehículos tras un choque?

Según se detalló, los automóviles podrán moverse sólo cuando en el accidente no haya personas lesionadas; solo haya daños materiales en los vehículos privados y cuando no haya conductores en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna sustancia; o cuando no haya daños en vía pública.

De tal forma se podrá hacer la reclamación de daños sin ninguna afectación ante las aseguradoras.

Con esta modificación los vehículos podrán moverse y ser reubicados en lugares donde no afecten a otros usuarios de la vía.

Sin embargo, si una persona pierde la vida, existen lesionados; algún conductor se encuentra bajo los influjos del alcohol o cualquier otra sustancia o haya daños en la vía pública a, los conductores deberán esperar a las autoridades.

Según se estima, el 80% de choques en la capital se tratan de accidentes menores, por lo que con esta medida se busca evitiar el entorpecimiento de la circulación vial y resguardar también la integridad de los automovilistas involucrados.