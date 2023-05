Así se fueron retrasando las obras de la Línea 12, tras 2 años del desplome

"Nuestro objetivo es que a finales del mes de junio se abra el tramo que llega hasta Periférico, se está haciendo todo para que esto sea así, vamos a estar informando cada semana cuál es el avance, ese es el objetivo. Y la siguiente parte, que ya tiene un procedimiento no tan complejo, porque los tramos no son tan altos, estará este año; todavía no podemos dar fecha exacta, pero esperamos que sea a principios o mediados del segundo semestre de este año. Lo más importante es que la Línea 12 sea una línea segura", dijo la jefa de gobierno en conferencia de prensa.

Así, a dos años del desplome, la promesa ahora es que la obra quedará concluida en su totalidad antes de que termine 2023, aunque cabe resaltar que ya suman varias ocasiones en que se ha retrasado la entrega de la línea, pese a que incluso, el 24 de junio de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador también se comprometió a terminarla en un año.

Concretamente, eso fue el 31 de agosto del 2021, cuando el gobierno capitalino anunció el arranque de las obras en la Línea 12 y explicó la reconstrucción del tramo colapsado y el reforzamiento de la estructura metálica que sostenían el tramo colapsado, esto luego de que el Comité Técnico Asesor emitió una serie de recomendaciones técnicas para el inicio del proyecto ejecutivo.

Posteriormente, el 14 de febrero de 2022 iniciaron formalmente los trabajos de reparación en el tramo colapsado entre las estaciones Olivos y Tezonco.

Para marzo de 2022, la Línea 12 permanecía cerrada en su totalidad. Aunque en ese entonces y de acuerdo con el Programa General de Trabajo presentado por el Gobierno de la Ciudad de México, se planeaba que ésta quedaría rehabilitada en diciembre de 2022.

Sin embargo, para el 3 mayo de 2022, un año después del accidente en la Línea 12, Sheinbaum anunció que en junio de 2022 comenzarían los trabajos de reforzamiento del tramo elevado de la Línea 12 del Metro y la rehabilitación del lugar colapsado entre las estaciones Olivos y Tezonco, los cuales se aseguró podrían quedar listos en ese mismo año.

Sheinbaum reconoció entonces que los preparativos para comenzar la reparación se retrasaron debido a que se tuvieron que hacer diversos estudios complejos por la magnitud de la obra.