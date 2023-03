Consignas para la marcha del 8M 2023

*¡Tranquila, hermana, aquí está tu manada!

*¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!

*¡Ni una más, ni una más! ¡Ni una asesinada más!

*¡Mujer, escucha! ¡Esta es tu lucha!

*La policía no me cuida. ¡Me cuidan mis amigas!

*¡Mujer consciente, se une al contingente!

*¡Va a caer, va a caer, el p*%*che macho va a caer!

* ¡Hay que abortar! ¡Hay que abortar! ¡Hay que abortar este sistema patriarcal!

*¡Mujer, hermana! ¡Si te pega, no te ama!

Sin embargo, estas no son las únicas consignas, durante la protesta pueden surgir más.

Consejos de seguridad para asistir a la marcha

¿Qué llevar a la marcha del 8M? Las diversas colectivas que participarán en la marcha aconsejan llevar ropa y calzado cómodo, así como portar solo lo necesario como agua para hidratarse durante la marcha, identificación, celular cargado al 100%, contactos en caso de emergencia, dinero en efectivo. No recomiendan acudir con mochilas demasiado grandes.

Además, las mujeres organizadas recomiendan que en caso de ser agredidas por parte de elementos de seguridad que estén presentes en la marcha, pueden tomar fotografías o grabar video para que quede consignado el hecho. También se solicita no agredir físicamente ni verbalmente a las oficiales.

Se recomienda llevar un pañuelo, para que en caso de encontrarse con grupos de choque y les lleguen a aventar gas lacrimógeno, lo usen para cubrir su nariz y boca.

En caso de tener contacto con gas lacrimógeno, hay que taparse el rostro, no frotarlo. "Moja una tela con leche o vinagre y colócala sobre la piel afectada. No uses agua", explica el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.