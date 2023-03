Desde esta mañana mujeres tomaron las calles en el centro de Oaxaca para manifestarse contra la violencia de género, una de ellas la asociación Hojita de Limón, en la que se manifiestan madres junto a sus hijas e hijos con consignas como “las niñas no se tocan, no se violan, no se venden, no se matan”.

El Palacio de Gobierno de Oaxaca amaneció cercado, mientras frente a sus puertas integrantes del Colectivo Violencia X Ser Mujer iniciaron una huelga de hambre.

Además integrantes de Cencos Sección 22 y diversas organizaciones sociales cerraron la circulación en la intersección del Monumento a la Madre para marchar hacia el Zócalo. Asimismo bancos y tiendas comenzaron a tapiar sus entradas y ventanas ante las protestas que tendrán lugar esta tarde en el centro del estado.

Oaxaca se colocó como la entidad con más feminicidios a nivel nacional durante enero de este 2023, con 10 casos registrados, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.