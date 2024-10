La batalla por el Poder Judicial: surge nuevo frente contra la elección de 2025

Además de 10 aspirantes a candidatos a cargos judiciales, otro grupo de media decena de impugnantes también acudió al organismo jurisdiccional electoral en demanda de la protección de sus derechos.

Ahora el Tribunal Electoral tendrá que resolver múltiples recursos en los que se denuncian diversas aristas de la Reforma Judicial: la salida anticipada de los cargos, la cancelación de la carrera judicial, el hecho de que el Instituto Nacional Electoral (INE) no atendió las suspensiones judiciales que le ordenaron suspender la preparación de la elección, la decisión de arrancar el proceso sin reglas claras; la ausencia de garantías para una competencia equitativa o incluso la falta de medidas para garantizar el derecho a ser votado como candidato independiente.

Este último alegato fue expuesto por Carlos Alberto Soto Zertuche, abogado litigante y uno de los diez impugnantes, quien radica en Nuevo León y aspira contender por un cargo en el proceso electoral. “No existen condiciones mínimas para contender en condiciones de equidad”, afirmó en entrevista.

Su caso es particular, pues con el contexto de su entidad, la primera que tuvo un gobernador independiente, Jaime Rodríguez “El Bronco”, argumenta ante los magistrados electorales que, como existe en elecciones ordinarias, se debe garantizar que también en este proceso puedan participar candidatos independientes, como es su caso, pues no trabaja ni es funcionario del Poder Judicial.

El Estado Mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se tuvo que crear todo un marco en el sistema electoral para garantizar candidaturas independientes, explica.

“¿Cómo que un candidato independiente sí puede ser candidato presidente de la República, pero no puede ser candidato ni a juez, ni a el magistrado, ni a ministro? Es una ironía y una incongruencia. Y al iniciar el proceso sin leyes secundarias no hay reglas, no hay garantías”, expone.

“Soy un ciudadano que cumple los requisitos, soy abogado. Tengo arriba de 8 de promedio… pero si no me propone el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial no puedo aspirar a ser ministro. Pero puedo ser gobernador o candidato a presidente. Entonces el sistema electoral me reconoce derechos, pero la reforma me priva de ellos, esa es la incongruencia”, explica.

Soto Zertuche, catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León e integrante del Colegio de Abogados de Monterrey, afirma que en el estado en el que vive, pese a las críticas que pudiera tener la Reforma Judicial, sí hay personas muy calificadas, perfiles de alto nivel, que tienen interés por contender por un cargo judicial y “jamás en la vida” tendrían posibilidades porque no tienen contactos políticos, pero buscan postularse.

Para los que quieren levantar la mano no hay certeza en los procedimientos para poder ser votados, indica el experto.