100 días de Sheinbaum: reformas, violencia y presión de EU marcan su arranque

Este 8 de enero, Sheinbaum cumple 100 días de gobierno, sin embargo, será hasta el próximo domingo cuando realice la celebración y dé un informe, el primero de su sexenio. Lo hará en casa: el Zócalo de la Ciudad de México junto a sus simpatizantes.

Este será el segundo encuentro masivo que sostendrá como presidenta, el primero fue el 1 de octubre cuando tomó protesta ante el pueblo de México.

"Estos primeros 100 días de la presidencia de Claudia han sido una mezcla de continuidad con lo que le dejó Andrés Manuel López Obrador, de transformación, con lo que ella ve que se puede hacer de manera diferente y de manera mejor, combinada con mucha lealtad al expresidente", así resume el primer tramo de gobierno Édgar Scott Aguilar, profesor del Tec de Monterrey.

Los claroscuros del 'segundo piso'

En los primeros meses de gobierno de Sheinbaum, el Poder Legislativo ha dado a la mandataria la aprobación de más de 20 reformas, entre ellas varias que envió su antecesor en febrero del año pasado, como la Reforma Judicial, la desaparición de órganos autónomos y la adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

La presidenta también ha logrado que su agenda legislativa avance. Por ejemplo, se aprobaron cambios al artículo 21 de la Constitución que dieron más facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch.

También se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública federal para crear la Secretaría de la Mujer; la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como cambiar el nombre de la Secretaría de la Función Pública a Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

El Congreso además aprobó un paquete de reformas esenciales para el gobierno de la primera presidenta: en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, erradicación de brecha salarial por razones de género y Reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajadores de plataformas digitales, las cuales fueron parte de sus 100 compromisos en el Zócalo de la Ciudad de México.

"En estos 100 días, ha dado continuidad al legado que dejó Andrés Manuel López Obrador con estas 20 reformas. Al finalizar prácticamente su periodo, ella les ha dado continuidad y ha seguido al pie de la letra todas las recomendaciones que se le hicieron", explica Scott.

La presidenta también ha dado pasos en la implementación de sus tres programas sociales: becas universales a estudiantes de escuelas públicas, apoyo económico a mujeres de 60 a 64 años y Médico en tu Casa.

No obstante, el principal desafío que ha enfrentado la morenista en estos primeros 100 días es la violencia.

En el arranque de su administración suman 7,016 homicidios dolosos, un promedio diario de 70 muertes cada 24 horas, de acuerdo con el reporte diario de asesinatos elaborado por la Secretaría de Seguridad.

"Se sabía que la inseguridad era un problema, pero en casos como Sinaloa, Chiapas, y Guanajuato desde luego, da la impresión que no lo está sabiendo resolver. Seguir la estrategia que implementó López Obrador no va a funcionar, porque el resultado va a ser el mismo. Entonces, esa testarudez de mantener las mismas directrices de López Obrador está siendo ya un problema y en los hechos está demostrando que no está funcionando", agrega Rosiles, también catedrático de la UNAM.

El de López Obrador fue un arranque más violento. En sus primeros 100 días se registraron 9,484 homicidios dolosos. En aquel momento, la tendencia de ese delito iba al alza.