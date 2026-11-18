El sur nunca dejó de acumular conocimiento. En la Zona de Hospitales de Tlalpan se concentran varios de los institutos nacionales de salud del país, y el distrito de innovación que la rodea puede aprovechar la experiencia de unos 25 mil profesionales médicos (Secretaría de Economía). Ahí se anunció, este 6 de noviembre, una inversión de 245 millones de dólares para investigación médica: 225 millones para la expansión de Avant Santé, una empresa mexicana de investigación clínica, y 20 millones para un centro de medicina predictiva del Tecnológico de Monterrey, en colaboración con la UNAM. Vale la pena detenerse en el tipo de empresa que llega, porque explica por qué podrían venir muchas más.

Desarrollar un medicamento ya no ocurre dentro de una sola compañía. Las farmacéuticas internacionales contratan buena parte del trabajo a otras compañías, y de esa decisión nacieron dos industrias globales. La primera son las organizaciones de investigación por contrato (CRO, por sus siglas en inglés): diseñan y conducen ensayos clínicos, reclutan pacientes, gestionan datos y acompañan los trámites regulatorios. La segunda son las organizaciones de desarrollo y manufactura por contrato (CDMO): convierten una molécula en un proceso industrial y la fabrican, del principio activo al envase.

Una organización de investigación y manufactura por contrato (CRMO) reúne ambas en un mismo lugar. Para un país, la diferencia importa: una CRO trae estudios; una CRMO trae estudios, laboratorios, plantas y la cadena de suministro que los alimenta. Por eso el proyecto anunciado avanza por etapas: 50 millones de dólares en una primera fase, 75 millones en una segunda y 100 millones ligados a empresas emergentes. Primero la infraestructura clínica, después el diagnóstico molecular y la manufactura, y al final las empresas que nacen alrededor.

