Mucho antes de Tenochtitlan, y antes de que Teotihuacán dominara el altiplano, la ciudad más importante del valle de México estaba en el sur. Cuicuilco fue la primera gran ciudad del valle y existió durante mil años, con sus pirámides de cono truncado. Sus habitantes construyeron canales de riego que aprovechaban la fertilidad de la zona (INAH). Hacia el año 250 de nuestra era, la lava del volcán Xitle cubrió buena parte de la ciudad; su gente se dispersó por la cuenca, mientras Teotihuacán se consolidaba como la metrópoli que dominaría la región durante siglos. Sobre esa misma roca volcánica, el Pedregal, se construyó mucho después la Ciudad Universitaria.
Los basamentos de la investigación clínica
Mucho antes de Tenochtitlan, y antes de que Teotihuacán dominara el altiplano, la ciudad más importante del valle de México estaba en el sur. Cuicuilco fue la primera gran ciudad del valle y existió durante mil años, con sus pirámides de cono truncado. Sus habitantes construyeron canales de riego que aprovechaban la fertilidad de la zona (INAH). Hacia el año 250 de nuestra era, la lava del volcán Xitle cubrió buena parte de la ciudad; su gente se dispersó por la cuenca, mientras Teotihuacán se consolidaba como la metrópoli que dominaría la región durante siglos. Sobre esa misma roca volcánica, el Pedregal, se construyó mucho después la Ciudad Universitaria.
El sur nunca dejó de acumular conocimiento. En la Zona de Hospitales de Tlalpan se concentran varios de los institutos nacionales de salud del país, y el distrito de innovación que la rodea puede aprovechar la experiencia de unos 25 mil profesionales médicos (Secretaría de Economía). Ahí se anunció, este 6 de noviembre, una inversión de 245 millones de dólares para investigación médica: 225 millones para la expansión de Avant Santé, una empresa mexicana de investigación clínica, y 20 millones para un centro de medicina predictiva del Tecnológico de Monterrey, en colaboración con la UNAM. Vale la pena detenerse en el tipo de empresa que llega, porque explica por qué podrían venir muchas más.
Desarrollar un medicamento ya no ocurre dentro de una sola compañía. Las farmacéuticas internacionales contratan buena parte del trabajo a otras compañías, y de esa decisión nacieron dos industrias globales. La primera son las organizaciones de investigación por contrato (CRO, por sus siglas en inglés): diseñan y conducen ensayos clínicos, reclutan pacientes, gestionan datos y acompañan los trámites regulatorios. La segunda son las organizaciones de desarrollo y manufactura por contrato (CDMO): convierten una molécula en un proceso industrial y la fabrican, del principio activo al envase.
Una organización de investigación y manufactura por contrato (CRMO) reúne ambas en un mismo lugar. Para un país, la diferencia importa: una CRO trae estudios; una CRMO trae estudios, laboratorios, plantas y la cadena de suministro que los alimenta. Por eso el proyecto anunciado avanza por etapas: 50 millones de dólares en una primera fase, 75 millones en una segunda y 100 millones ligados a empresas emergentes. Primero la infraestructura clínica, después el diagnóstico molecular y la manufactura, y al final las empresas que nacen alrededor.
Lo que hizo grande a Cuicuilco no fue solo su pirámide, sino un territorio capaz de sostener a miles: tierra fértil, agua y canales que regaban muchas parcelas a la vez. El sur de la ciudad tiene hoy su equivalente en institutos, universidades y pacientes, y los resultados ya se notan. El Plan México se propone elevar la inversión en investigación clínica a 2 mil millones de dólares anuales (Secretaría de Economía); esta inversión en la Ciudad de México equivale por sí sola a más de 12% de esa meta anual. Y el potencial del país va mucho más allá de una sola inversión.
Hoy México capta alrededor de 300 millones de dólares anuales en investigación clínica (AMIIF): alcanzar la meta significa multiplicar casi por siete esa cifra. España muestra un ejemplo: en 2024, su agencia de medicamentos autorizó 930 ensayos clínicos, más que cualquier otro país de la Unión Europea. Tenemos los médicos y las instituciones para recorrer ese mismo camino, además de la necesidad de terapias más accesibles para toda la población.
Las reglas ya acompañan. Cofepris redujo de 120 a 30 días el plazo para aprobar protocolos de investigación clínica (Secretaría de Salud) y puede reconocer autorizaciones previas de agencias reguladoras extranjeras, como la FDA estadounidense (Cofepris). Eso pone a México en ventaja para competir por ensayos con Brasil, Argentina o Colombia. Con 130.9 millones de habitantes (INEGI) y centros de investigación consolidados, el país es un destino atractivo para realizar ensayos y emplear a más investigadores en salud.
La manufactura multiplica la oportunidad: México exportó 20 mil 550 millones de dólares en dispositivos médicos en 2025, y el gobierno federal busca multiplicar hasta por cuatro su producción de insumos farmacéuticos en cinco años. Como aquellos canales que regaban muchas parcelas, una CDMO permite que una misma infraestructura sirva a decenas de clientes. Cada nuevo centro clínico o planta en el sur hace más fácil que llegue el siguiente.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, lo resumió en el anuncio: se trata de pasar de una economía que genera servicios a una que también genera conocimiento. Una inversión así es noticia. Veinte forman una industria. El sur del valle va a recuperar su centralidad.
_____________________________
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.