Presidencia del INE: virus y vacuna

Ahora que se detona el proceso para designar a la aspirante que deberá completar en abril de 2032 el periodo por el que fue nombrada Taddei, vale la pena detenerse en el comité de evaluación –una instancia clave establecida en la Constitución– para ir perfilando a quien será la próxima consejera presidenta del Consejo General del INE.

Lo primero que hay que señalar es que el procedimiento que se estableció para el nombramiento de consejeros electorales del INE en 2014 no es ni mejor ni peor que el anterior, por el que los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados llegaban a acuerdos en función de nombres propuestos por los bloques legislativos. Quien llegue a la llamada “Herradura de la Democracia”, debe cumplir con, al menos, las siguientes características: los requisitos legales –desde luego–, conocimientos probados en materia electoral, prestigio personal y profesional y –muy importante – contar con el voto de confianza –al menos al inicio de la gestión– de todas las fuerzas políticas –gobierno y oposición– o, al menos, con las más relevantes entre la oposición.



La voracidad con la que el régimen instaurado por Morena ha destruido la institucionalidad democrática previa, les ha llevado a controlar esa instancia fundamental para evaluar y proponer a los perfiles para el Consejo General del INE.

La Constitución establecía en la reforma de 2014 que el comité de evaluación estará integrado por tres personas designadas por la Junta de Coordinación Política; dos por el órgano garante de transparencia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); y dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Como se sabe, en su afán de control y concentración de poder, el obradorato ha desaparecido a organismos constitucionales autónomos –el INAI, entre otros– y la CNDH es actualmente un fiel apéndice del gobierno. Dada la conformación de la Cámara de Diputados, la desaparición del INAI y la abyección de la CNDH, Morena tiene el control del comité de evaluación que se encarga de adoptar criterios discrecionales para ir filtrando de entre los aspirantes que se inscriben a una convocatoria abierta y armar las quintetas para que la coalición legislativa oficialista seleccione perfiles con los que el régimen se sienta cómodo, ya sea por afinidad o franca proclividad.