2 años: Balance perfecto, expediente ausente

70,000 detenidos, ¿y el proceso?

70,571: esos son los detenidos entre octubre de 2024 y septiembre de 2026.

Pero son capturas acumuladas, no personas que sigan presas, y hoy las cárceles ya albergan unas 270,000, entre 14 y 15% más que al inicio de este gobierno.

No se precisó en qué situación legal está cada uno: ¿vinculados a proceso, sentenciados, liberados por mala integración del caso?

Lo que sí sabemos a nivel nacional es alarmante: cerca de 43 de cada cien presos siguen sin sentencia, y el INEGI documentó que la mitad de ellos está encerrada por prisión preventiva oficiosa.



Eso no es justicia: es encierro automático, sin que un juez evalúe cada caso. México ya fue condenado por la Corte Interamericana por esta práctica y, lejos de corregirla, amplió la lista de delitos.

Detener es el primer paso del proceso, no el último. Un sistema que dice presumir inocencia, pero encierra primero e investiga después, traiciona su propio diseño.

Homicidios: la baja que nadie puede auditar

El Gabinete presume una caída de 52% en los homicidios dolosos: de 87 a 42 asesinatos diarios. Ojalá fuera cierta en toda su dimensión.

Pero la cifra solo cuenta los crímenes que las fiscalías deciden registrar, y desde enero de 2026 lo hacen con un nuevo sistema, el RNID, que cambió las reglas del conteo justo cuando el gobierno necesitaba buenos números.

Hay delitos que simplemente desaparecen de la estadística: el desaparecido que nunca se denunció, el cuerpo en una fosa que nadie reporta, el crimen que se reclasifica.

Si quien cuenta depende del gobernador que quiere presumir resultados, la estadística deja de ser ciencia y se vuelve propaganda.

Falta lo elemental: auditoría externa, cruce con los datos del INEGI, registros forenses y de personas desaparecidas. Sin eso, la baja no es un resultado: es una afirmación con micrófono.