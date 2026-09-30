Ayotzinapa: ¿quién obliga al Estado a cumplir?

Conviene recordar su origen. En mayo de 2018, un tribunal colegiado de Tamaulipas encontró graves irregularidades en la investigación que sustentó la llamada “verdad histórica”. Ordenó reponer la investigación, atender las alegaciones de tortura y crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, con participación de las familias y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de asistencia internacional.

La relevancia de esa decisión radicaba en introducir controles externos sobre una investigación profundamente cuestionada. Cuando las instituciones encargadas de esclarecer los hechos aparecen comprometidas por las irregularidades de sus propias actuaciones, exigirles que vuelvan a investigar sin mecanismos adicionales de control resulta insuficiente.

Esa comisión judicial debe distinguirse de la creada por decreto presidencial en diciembre de 2018. Aunque ambas se vinculan con Ayotzinapa, sus fundamentos y diseños son distintos. Crear una comisión desde el Ejecutivo no demuestra, por sí mismo, que se haya cumplido la sentencia de un tribunal.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el caso Ayotzinapa es una herida abierta para México. (Foto: Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro.)



Desde octubre de 2018, la Corte recibió incidentes de inejecución relacionados con aquel fallo, ante los planteamientos de imposibilidad jurídica formulados por las autoridades. La resistencia a cumplirlo tiene, por tanto, una larga historia. Los cambios de gobierno no hicieron desaparecer la controversia.

Ahora la nueva Corte ha aceptado examinar recursos que pueden llevarla a revisar los efectos de esa resolución. Atraerlos no significa que ya haya anulado la sentencia. Sin embargo, la decisión plantea un problema serio sobre la firmeza de las resoluciones judiciales y sobre el tiempo que las víctimas deben esperar para que sus derechos produzcan consecuencias reales.

Las organizaciones que acompañan a las familias han advertido que esta reapertura prolonga la incertidumbre. Sus objeciones merecen una respuesta jurídica rigurosa. La Corte tendrá que explicar tanto la procedencia de los recursos como las consecuencias de volver a discutir una resolución dictada hace ocho años.