El Supersecretario sin tropa propia

Conviene decirlo con esa precisión, porque la tentación de nombrar al responsable antes de que la autoridad lo confirme es exactamente el tipo de exceso retórico que le resta autoridad moral a la crítica que sigue.

No es un hecho aislado.

En septiembre de 2025, dos agentes de investigación de la misma corporación fueron privados de la libertad mientras circulaban cerca del Aeropuerto Internacional de Morelia, en Álvaro Obregón, Michoacán.

Aquella vez el desenlace fue distinto —doce horas después fueron rescatados con vida, golpeados pero fuera de peligro, en un operativo donde participaron el Ejército, la Guardia Nacional y las autoridades estatales—.

Pero el patrón subyacente es el mismo que hoy cobra dos vidas en Veracruz: agentes de investigación operando en territorio de control criminal disputado, sin escolta dedicada, sin capacidad de repliegue autónomo, y dependiendo por completo de que alguien más —el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional— llegue a tiempo cuando algo sale mal. En Morelia llegaron a tiempo.

En Omealca, no.

Un secretario sin corporación propia

Aquí está el dato que la coyuntura obliga a decir sin eufemismos: la SSPC mexicana es, hoy, una secretaría de seguridad que no tiene bajo su mando directo un cuerpo de fuerza operativa propio, armado y desplegable con autonomía.

Desde el 30 de septiembre de 2024, mediante reforma constitucional al artículo 21, la Guardia Nacional —que nació en 2019 adscrita administrativamente a la SSPC— fue transferida a la Secretaría de la Defensa Nacional. México se quedó, por primera vez en su historia reciente, sin una corporación policial civil con presencia y mando nacional.