Bombas sí, terrorismo no: el arte de la etiqueta

Es una pregunta jurídicamente legítima y estratégicamente estéril. Mientras funcionarios y columnistas debaten la etiqueta, las organizaciones criminales siguen acumulando capacidad, intención, logística e inteligencia territorial: los cinco elementos que, combinados, distinguen a un grupo armado avanzado de la delincuencia convencional.
No hace falta resolver el debate semántico para reconocer lo evidente: hay actores no estatales en México construyendo, ensayando y desplegando artefactos explosivos contra instalaciones de seguridad pública con una frecuencia creciente.
Eso ya es, por sí mismo, una amenaza a la gobernabilidad, tenga o no la etiqueta penal de terrorismo.
Lo que el Estado mexicano sigue sin construir
La crítica no puede quedarse en el diagnóstico.
México necesita —y no tiene— un sistema nacional de indicadores de escalamiento que cruce armamento, táctica, objetivos, territorio y organización, y que convierta los decomisos de explosivos en inteligencia prospectiva, no en boletines de logros mensuales.
Necesita que las secretarías estatales de seguridad reporten estos incidentes con la misma disciplina estadística con la que reportan homicidios dolosos, porque hoy varios estados registran oficialmente cero incidentes con explosivos pese a que la prensa documenta lo contrario.
Y necesita, sobre todo, dejar de medir el éxito de esta violencia por su letalidad inmediata: paralizar una comandancia, suspender clases, obligar a desplegar al Ejército, ya son victorias tácticas para quien coloca el artefacto, haya o no muertos.
Ojocaliente no fue un exceso aislado.
Fue el décimo capítulo de una historia que Zacatecas empezó a escribir en 2024 y que Michoacán lleva documentando desde antes.
La pregunta que debería ocupar al gabinete de seguridad no es si hubo víctimas mortales esta vez, sino cuántos capítulos más tolerará el país antes de tratar esto como lo que ya es: una amenaza que aprende.
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*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
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