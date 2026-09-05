Bombas sí, terrorismo no: el arte de la etiqueta

Un día antes, el 29 de agosto, otro artefacto había herido a una policía estatal y a una maestra en la carretera Villa García–Asientos. Zacatecas no vive un incidente: vive una secuencia.

La memoria corta de Coahuayana

Nueve meses antes, el 6 de diciembre de 2025, una camioneta explotó frente a la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán. Murieron entre cinco y seis personas; doce resultaron heridas.

El gobierno federal descartó la palabra "terrorismo" y lo explicó como confrontación entre CJNG, el Cártel de Tepalcatepec y Cárteles Unidos por control territorial, narcomenudeo, extorsión y minería ilegal.

La explicación es jurídicamente defendible.



Pero políticamente resulta insuficiente: un país que normaliza cinco muertos en un ataque con vehículo-artefacto como "disputa territorial" está, sin decirlo, aceptando que ese nivel de violencia ya es tolerable.

Ésa es la advertencia que Bunker y Sullivan hicieron desde 2013 sobre Ciudad Juárez: el primer coche bomba no se discute jurídicamente, se ignora políticamente, y ese error se paga después.

La curva que el Estado no quiso leer: uno, seis, diez

Hay un dato que debería estar en la portada de cualquier informe de seguridad nacional y no en una nota de ocho párrafos: Zacatecas pasó de un incidente con explosivos en 2024, a seis en 2025, a diez en lo que va de 2026, según su propio titular de seguridad.

No es una tendencia.

Es una curva de aprendizaje. Bunker y Sullivan llamaban a esto Indications & Warnings: la evidencia de que una organización criminal no improvisa un atentado, lo ensaya, lo perfecciona y lo repite.