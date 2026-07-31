Las cifras del Mundial: el torneo de la narrativa

El riesgo es mayor de lo que parece. Una declaración sobre ventas, ocupación hotelera o afluencia de clientes puede dejar de ser un dato empresarial para convertirse en un argumento a favor o en contra del desempeño gubernamental. La empresa habla de sí misma; pero otros utilizan sus palabras para construir una narrativa nacional.

Este fenómeno no es exclusivo del Mundial. También ocurre con indicadores de inflación, crecimiento económico, inversión o comercio exterior. La creciente polarización convierte cualquier cifra empresarial en material para alimentar narrativas políticas.

Un balance positivo, pero menor al esperado

Los primeros estudios muestran un panorama más complejo que el previsto antes del torneo. El análisis de Deloitte, ¿Qué sucede después del Mundial? El impacto económico en los negocios y el reporte de la CANIRAC coinciden en que hubo una derrama económica importante, pero inferior a las expectativas generadas durante los meses previos.

Las proyecciones que hablaban de alrededor de cinco millones de turistas internacionales no parecen haberse materializado. Deloitte estima una derrama superior a 2,500 millones de dólares, pero también registra niveles de turismo y hospedaje considerablemente menores a los anticipados.

Aunque la gastronomía fue uno de los sectores más beneficiados, los datos de CANIRAC muestran que la derrama quedó por debajo de las previsiones. Apenas uno de cada diez restaurantes reportó haber recibido turistas extranjeros y el principal motor del consumo fueron los propios mexicanos, cuyo entusiasmo fue disminuyendo conforme avanzó el torneo.

En otras palabras, el Mundial dejó beneficios económicos reales, pero también expectativas incumplidas. Precisamente por esa ambivalencia, las cifras admitirán interpretaciones opuestas.

La disputa por el relato

En este contexto, cualquier dato empresarial adquiere una dimensión política. Si un directivo afirma que sus ventas crecieron menos de lo esperado, algunos lo utilizarán como evidencia de que el Mundial fue un fracaso económico. Si otra empresa informa resultados extraordinarios, el gobierno los presentará como prueba del éxito de la estrategia gubernamental.

Ninguna de esas empresas pretende pronunciarse sobre el desempeño del Gobierno. Sin embargo, una vez que sus declaraciones circulan fuera de contexto, pierden el control sobre el significado de sus propios datos.