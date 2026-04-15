Del orden a la imposición. Cuando el Derecho retrocede, la fuerza ocupa su lugar

La vida colectiva transcurre entre dos planos: el de la razón organizada, hecha de normas, procedimientos y acuerdos orientados al bien común, y el del poder, marcado por relaciones de fuerza y capacidades de imposición encaminadas a obtener ventajas o preservar privilegios.

La tarea del Derecho consiste en evitar que ese segundo plano impere sin límites. Su función no es negar el conflicto, sino administrarlo. Ofrecer un marco compartido para resolver diferencias, contener abusos y dar certidumbre.

El valor del orden jurídico se mide finalmente por su eficacia. Las normas importan no solo por su fuerza formal, sino porque orientan conductas, limitan a la autoridad y vuelven previsible la defensa de valores y fines comunes.

El problema empieza cuando el sistema pierde la capacidad de cumplir su propósito. Las leyes y las instituciones siguen ahí, pero dejan de operar con la consistencia necesaria para ordenar eficazmente la vida social.

Entonces se abre una brecha entre lo que el orden promete y lo que realmente entrega. Si esa distancia crece, se erosiona la convicción colectiva de que vale la pena obedecer reglas compartidas. Y cuando esa convicción se fractura, el deterioro institucional deja de ser un asunto técnico menor para convertirse en un problema serio.

Es ahí donde lo fáctico empieza a desplazar a lo jurídico. Factores reales de poder se disputan otras formas de control. Algunas subsanan vacíos…otras se imponen.

Ambas nacen de la ineficacia y prosperan gracias a ella. Ambas dejan de responder a un marco común y pasan a obedecer lógicas particulares. Lo excepcional empieza a normalizarse. La regla deja de ser referencia y el cálculo político ocupa su lugar.