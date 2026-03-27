ColumnInvitada | Cuidar a quienes consumen y les acompañan también reduce riesgos y daños

Más recientemente, ha entrado a la conversación pública la necesidad de promover un sistema de cuidados que reconozca y garantice este derecho para reducir y redistribuir los trabajos de cuidados. Y ahí se plantea una intersección crucial: si bien el enfoque de riesgos y daños ha avanzado con la transversalización de la perspectiva de género, lo cierto es que aún falta mucho para visibilizar los efectos diferenciados que tienen las políticas prohibicionistas sobre drogas en grupos poblacionales específicos y el impacto particular que tiene en términos de dedicación de tiempo, esfuerzos, presupuestos, atenciones y más para el bienestar de las personas consumidoras y sus redes.

Desde MUCD se abordó el tema de cuidados y drogas , señalando que las mujeres son quienes asumen las tareas de cuidados cuando existen consumos problemáticos en sus familias, pero en caso de que ellas presenten algún consumo – sea problemático o simplemente recreativo – nadie las cuida. Pero no solamente se debe avanzar en el reconocimiento del trabajo que ellas realizan, sino también comenzar a incorporar este tipo de intervenciones como parte de una estrategia integral de cuidados.

¿A qué nos referimos con una estrategia integral de cuidados con perspectiva de reducción de riesgos y daños? En primera instancia, es reconocer que las acciones de riesgo y reducción de daños forman parte del trabajo de cuidados, pues su objetivo primordial es la sostenibilidad de la vida, de ahí la importancia de incluirlo en los sistemas de cuidados. Como ejemplo, tenemos que el Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México reconoce este tipo de acciones como parte de los cuidados, pues a través de los Centros Colibrí busca brindar orientación y servicios especializados para la prevención y el tratamiento con el abuso de sustancias psicoactivas .

Por otra parte, existe el reto de construir colectivamente espacios seguros para dialogar sobre nuestros patrones de consumo sin estigmas, el compartir información basada en la evidencia sobre los riesgos y daños que causan las sustancias, orientar a las personas usuarias de sustancias y aquellas que desean experimentarlo para que puedan tomar decisiones informadas y puedan construir redes de apoyo que les permitan fortalezcan sus capacidades de reducción de riesgos y daños.