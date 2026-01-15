Cuando el vandalismo toma las redes

En su expresión física, el bloque negro es reconocible: personas encapuchadas que, amparadas en el anonimato, vandalizan bienes públicos y privados durante manifestaciones, justificando la violencia como forma de resistencia política: negocios señalados como “neoliberales” dañados, consignas maximalistas y una narrativa que normaliza la agresión simbólica y material como acto político legítimo.

Pero ahora el fenómeno más persistente no está en las calles. Está en las redes.

La versión digital del bloque negro opera con otros instrumentos, pero con la misma lógica. Perfiles sin rostro ,sin fotografía real, sin nombre completo, a veces sólo un nombre de pila con una inicial, configurados como privados, con pocos seguidores y escasa o nula interacción orgánica. Su comportamiento es predecible: irrumpen en publicaciones que no son afines a su pensamiento, no para debatir, sino para provocar. Reaccionan con el emoticón de “me divierte”, lanzan insultos, descalificaciones o burlas, cuidadosamente escritas con caracteres alterados o palabras incompletas para evadir los filtros de moderación de las plataformas.

No argumentan. No contrastan datos. No buscan persuadir. Buscan irritar.

El paralelismo con el bloque negro físico es evidente. En ambos casos hay anonimato, vandalismo y una sensación de impunidad. En uno se rompen vidrios; en el otro, se intenta erosionar la conversación pública. En ambos, el objetivo no es ganar la discusión, sino contaminarla.

La pregunta es inevitable: ¿se trata sólo de ciudadanos radicalizados actuando por cuenta propia? La respuesta honesta es que no puede descartarse nada. Como en el bloque negro de las calles, existen posibilidades múltiples: infiltración de actores con intereses políticos, grupos organizados que operan coordinadamente y, en esta versión digital, un elemento adicional imposible de ignorar: la automatización.