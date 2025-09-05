La vara internacional ya está puesta

FIFA exige que la asociación anfitriona cuente con reglamentos comunes de seguridad, manuales por estadio, y medidas de contrainterferencia/contraterrorismo, así como operaciones coordinadas de seguridad y gestión de multitudes. México, por su parte, tiene el Protocolo Interinstitucional “Estadio Seguro” y el Reglamento de Seguridad para Partidos Oficiales, que fijan responsabilidades, mando coordinado, trato a grupos de animación y listas de verificación operativa. El problema no es de papel: es de ejecución consistente, trazabilidad y evaluación basada en datos.

Lo que está en juego

Cada incidente se traduce en sanciones (vetos, juegos a puerta cerrada, multas), pérdida de ingresos por taquilla y abonados, afectación a patrocinadores y marca ciudad. Basta recordar los vetos al Estadio Akron en 2025 para dimensionar el impacto tangible; la literatura internacional sobre hooliganismo también documenta efectos negativos en ingresos y asistencia. No es “costo perdido”: es prevenible.

De la puerta hacia afuera… y de la puerta hacia adentro

Propongo un modelo en cinco capas, diseñado para Mundial 2026 pero útil desde ya en Liga MX.

1) Gobernanza y mando único

Instalar centros de comando y control por sede (C2) con autoridad clara de un Mando Coordinador (seguridad pública) y un Director de Seguridad del Estadio, integrando a club, policía, protección civil, servicios médicos, transporte y fiscalía. Todo juego debe contar con plan operativo validado y checklist de cumplimiento, con auditorías “en frío” y simulacros trimestrales. El andamiaje ya existe en “Estadio Seguro”; hace falta estandarizar métricas y auditorías independientes.

2) Accesos y trazabilidad del aficionado (sin discriminar)

Generalizar un sistema de boletería nominal con FAN ID y control de identidad proporcional a riesgo, con diseño de privacidad de datos (minimización de datos, cifrado, retención limitada y opción para menores a cargo de tutores). El objetivo no es perfilar, sino asegurar que quien compra entradas, y que sancionados no acceden. México ya opera FAN ID; toca conectarlo con vetos efectivos y listas de exclusión temporales con debido proceso.

3) Anillos de seguridad y “zonas calientes”

Diseñar tres anillos: perímetro lejano (tránsito, comercio informal y estacionamientos), medio (taquillas y explanadas) e interno (torniquetes/tribunas). Los datos muestran que muchos hechos críticos ocurren fuera del estadio (estacionamientos y comercio ambulante), por lo que la gestión del entorno—incluidos conflictos por control de espacios—debe integrarse al operativo con inteligencia previa, control territorial y rutas de evacuación.

4) Alcohol: vender menos, vender mejor

La evidencia internacional indica que restricciones a la venta (ventanas de tiempo, límite de bebidas por persona, graduación y cese en el minuto 75) reducen riesgos. Probar partidos piloto sin alcohol en juegos de alto riesgo y monitorear indicadores (riñas, atenciones médicas, detenciones) es una medida razonable y evaluable. No se trata de moralizar, sino de gestión del riesgo.

5) Tecnología útil (no fetiches)

- Torniquetes con validación electrónica y conteo en tiempo real (aforo/flujo).

- CCTV de alta resolución con analítica de aglomeraciones y rutas de escape; cadena de custodia digital para fiscalía.

- Bodycams para jefes de anillo y líderes de brigadas.

- Botón de pánico móvil en la app del club/ciudad sede.

- Toda política de seguridad debe pasar por análisis de impacto a derechos humanos y protocolos de uso, siguiendo guías ONU para grandes eventos.

- Control migratorio inteligente para 2026

- Con flujo trinacional, INM y cancillería deben acordar con federaciones/ligas una lista de exclusión temporal y revisable (debido proceso) para individuos con sanciones vigentes por violencia en espectáculos deportivos, coordinada con Interpol/CONMEBOL/Concacaf. Esto no es criminalizar al visitante; es impedir la “itinerancia violenta” y armonizar con los requisitos de seguridad de FIFA (contramedidas y políticas de exclusión transparentes).