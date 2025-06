Opidemia | Inventario de una elección judicial

No cabe duda de que la elección que se vivió el primero de junio fue histórica, aunque aquí el calificativo no necesariamente es motivo de reconocimiento o distinción. Se trató, eso sí, de un proceso inédito sobre el que habrá que seguir profundizando. No caben aseveraciones contundentes, sino más bien vale tratar de identificar tensiones. Enlisto a continuación, a manera de inventario, algunas de ellas.