La inversión en la renovación de la Red Nacional de Radiocomunicación es otro de los ejes cruciales. Este sistema tiene el potencial de mejorar la comunicación entre policías municipales, estatales y la Guardia Nacional. Sin embargo, la gran mayoría de los estados aún operan con sistemas propietarios, obsoletos, e inoperantes (dadas las circunstancias) como Tetrapol, que limitan la interoperabilidad y el intercambio de información.

La transición a un sistema de estándares abiertos, como el protocolo Tetra IP, permitiría la libre competencia en la compra de equipos, abaratando costos y mejorando la calidad de las herramientas tecnológicas. La tecnología de estados tetra permite la transmisión de datos en tiempo real, con un nivel de seguridad AES 256; además al ser un sistema troncalizado admite una gran cantidad de usuarios y posibilitaría la integración de muchos usuarios en un sistema multiusuarios.

Con esta tecnología tetra, actualmente en varios estados de la republica han logrado la integración de múltiple tecnología, realizan geoposicionamiento personal de sus policías, realizan grabación inteligente, y ya en varios de ellos utilizan la inteligencia artificial y la grabación speech to tex; lo cual es permite utilizar esos datos para la mejora en sus acciones de coordinación e inteligencia.

Finalmente es preciso señalar que en los pocos días que lleva la nueva administración sí vemos ya un cambio de señal; no me refiero a la forma de la presentación que tuvo Harfuch en la semana, sino a los ejes de su estrategia; sin duda un reto, pero también una esperanza. Pacificar al país no será posible a cañonazos; se logrará con inteligencia organizada.

Nota del editor: David Ludeña es subdirector de Teltronic de México. Es un especialista con más de 20 años de experiencia en el diseño y implementación de sistemas de tecnología en favor de la seguridad pública y la movilidad urbana sustentable. Síguelo en X, LinkedIn. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.