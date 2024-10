La respuesta al parecer se plantea por apartados:

- Nos es ajeno porque corresponde a un actor soberano, aunque este país tenga en su gen la externalizacion de sus intereses, con lo cual transterritorializa sus filias y fobias y termina por integrarnos, y frecuentemente, secuestrándonos, con todas las implicaciones que ello supone. Somos ajenos en su discurso y un asunto interno en la práctica.

- Somos parte, y muchas veces, fuente de tensión y conflicto. Pasamos de ser socios a ser riesgo y, a la vista de muchos políticos de Estados Unidos, una amenaza a los intereses de la Unión Americana.

- Somos parte porque tenemos asuntos transversales que, por no saber, no querer o no poder, se han construido factores de tensión. El tráfico de armas, de drogas, los diferendos sobre agua y comercio y, sobre todo, las permanentes polémicas sobre la movilidad migratoria, constituyen a México como un asunto doméstico de la Unión Americana, que es explotado por quienes buscan en las críticas a nuestro país, un factor de rentabilidad político-electoral.

- Estados Unidos son un asunto doméstico porque en aquella nación viven más de 30 millones de ciudadanos mexicanos de primera, segunda o incluso de tercera generación. La propia dimensión y potencial positivo para los intereses de México que representa esta comunidad hace de Estados Unidos un actor de la mayor relevancia, especialmente cuando inicia la presente administración

- Bajo estas consideraciones, las próximas elecciones en Estados Unidos son de interés estratégico para enriquecer, gestionar y operar la política pública, las estrategias de la sociedad civil, los alcances de las investigaciones de la comunidad académica y los planes de trabajo de los empresarios, estudiantes y toda la sociedad mexicana que de una u otra forma, se verá afectada por el proceso electoral en nuestro más importante socio.

Nota del editor: Javier Urbano Reyes es profesor e investigador del Departamento de Estudios Internacionales (DEI) de la Universidad Iberoamericana (UIA); coordinador de la Maestría en Estudios sobre Migración (MEM) del DEI-UIA. javier.urbano@ibero.mx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.