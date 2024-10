ColumnaInvitada | Es hora de gobernar

P.D.1. No es normal ni aceptable la evidente y rapaz campaña oficial para cerrar espacios de opinión. La censura desde el gobierno para voces disidentes ya cuenta decenas de personas que han sido bajadas de medios electrónicos e impresos por el simple hecho de sostener puntos de vista distintos al oficialismo. Esto es una forma de asfixia a la libertad de expresión y una pésima señal en cuanto a lesión de derechos humanos fundamentales. Así no.

P.D.2. Estamos ya en una crisis constitucional ante el desacato a suspensiones judiciales, pero estamos en la antesala de una de dimensiones desconocidas si se llega a dar la situación de que desde los otros dos poderes se llega a desconocer y no acatar resoluciones adoptadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la reforma al poder judicial. Cuidado con que se llegue a dichos extremos en que se rompería el orden en el país con consecuencias impensables. Peligrosísimo.

P.D.3. Los niveles de violencia en el país siguen fuera de control. El homicidio de Alejandro Arcos y colaboradores en Chilpancingo es de terror absoluto, pero no lejos están las situaciones en Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Michoacán, Guanajuato, etc. Más vale que el nuevo plan de seguridad inicie a dar resultados pues no podemos seguir perdiendo condiciones esenciales de vida y ser testigos del incremental poder de la delincuencia organizada. No se puede ignorar la dimensión del problema. Gravísimo.

____

Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.