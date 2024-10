Ayotzinapa. “Viven en nuestra rebeldía”

La marcha de este año fue especialmente emotiva y enérgica, no sólo por el décimo aniversario —diez años de injusticia, diez años de un continuo crimen de Estado, diez años de impotencia, frustración y dolor para las madres y los padres de los normalistas—, sino también por la reacción cobarde y represiva del presidente López Obrador, quien decidió desplegar un operativo para obstaculizar el paso de los manifestantes para evitar que llegaran hasta el Zócalo.

Una vez en el Zócalo, los manifestantes enfrentaron las ya típicas barreras de acero con las que el gobierno cubre Palacio Nacional cada que hay una protesta. Las marchas feministas del 8 de marzo, las manifestaciones en solidaridad con los familiares de personas desaparecidas y todos los movimientos sociales afrontan la misma respuesta: un frío e impenetrable muro de metal, que representa fielmente la actitud de cerrazón, sordera y victimización del gobierno ante cualquier crítica o muestra de disenso.

Sin embargo, eso no detuvo al movimiento, que se reapropió del espacio público que el Poder Ejecutivo intentó arrebatarle y pintó consignas de protesta en los muros de acero. “Viven en nuestra rebeldía”, decía una de ellas.

Qué importante palabra: rebeldía. Ante un gobierno que detenta el poder fingiendo que es oposición, pretendiendo que es una fuerza rebelde que desafía a las élites (aunque en realidad las cobija) y victimizándose constantemente, los manifestantes responden recordándoles al presidente y sus colaboradores que los familiares de Ayotzinapa no ejercen la rebeldía por casualidad o por simple capricho, sino porque el gobierno les quedó a deber: lucró políticamente con su dolor y luego les dio la espalda. Este hecho me recordó a cuando una madre buscadora le espetó a López Obrador: “Recuerde quiénes son las víctimas realmente”, como diciéndole “somos nosotras, no usted”.

Triste, casi repugnante, fue ver que varios sectores del obradorismo y sus voceros respondieron ante el movimiento a la manera de Peña Nieto: intentaron colocar en el centro de la discusión pública los actos de violencia o daños a la propiedad privada para retratar al movimiento como vandalismo, acusaron a los manifestantes de “vendidos” a la oposición, se mostraron decepcionados por la reacción de los manifestantes que “no comprenden lo mucho que se avanzó en el caso Ayotzinapa durante este gobierno”.

Hace unos meses escribí estas líneas: “Al mirarse en el espejo de Ayotzinapa, los obradoristas ven con horror que se parecen mucho a sus antecesores, con el agravante de que se atrevieron a lucrar con el dolor de las víctimas para encumbrarse en el poder. Ante esta realidad, prefieren voltear la mirada —aterrados, descolocados y resentidos— hacia quienes siguen estando del lado de las víctimas y los acusan de haberlas traicionado. En el fondo, se trata de un reproche contra sí mismos, pero la salida fácil —y cobarde— es desviar la responsabilidad y seguir adelante con el cuento de que este gobierno traerá verdad y justicia”. Hoy, sostengo y ratifico cada una de estas palabras.

Lo más trágico de todo es que, también en este rubro, Claudia Sheinbaum representa la continuidad. Por una parte, la presidenta Sheinbaum ha mostrado claramente que mantendrá —quizá incluso profundizará— la alianza política que López Obrador forjó con el Ejército, en el cual recargó la capacidad operativa de su gobierno y, por tanto, la viabilidad de su proyecto de gobierno en el mediano plazo. Puesto que los militares siempre han obstaculizado el caso Ayotzinapa, y dada la alianza política entre Morena y las Fuerzas Armadas, no hay indicios para pensar que el gobierno de Sheinbaum permitirá una investigación seria e independiente sobre el caso.