Samuel García presumió la planta de Tesla en Nuevo León; hoy guarda silencio

Aunque todavía parecía que la construcción de esta nueva planta en México estaba en pie, recientemente el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, declaró que no tenía sentido invertir en México si el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a la Casa Blanca e impone fuertes aranceles a los vehículos producidos en México. Así el sueño de tener una nueva planta de Tesla en México parece esfumarse.

A inicios de 2023 comenzaron las especulaciones respecto a llegada de Tesla a México. Fue así que en febrero de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo su primer acercamiento con Elon Musk, a través de una llamada telefónica.

Fue así que finalmente el 1 de marzo de 2023, durante el Investor Day que se llevó a cabo en Austin, Texas, Elon Musk confirmó públicamente que tenía el plan de construir la gigafactory de Tesla en Santa Catarina, Nuevo Léon, la cual sería clave para la producción de la siguiente generación de vehículos eléctricos de la compañía.

El anunció fue celebrado enseguida por el gobernador Samuel García, quien a través de X publicó una fotografía a lado de Musk.

"El hombre más rico del mundo confió en Nuevo León, México para su nueva gigafábrica y su vehículo de próxima generación. El futuro es brillante. Gracias @Elon Musk, gracias @Tesla", publicó Samuel García.

The richest man on earth trusted Nuevo León, México for his new gigafactory and his next generation vehicle. The future is bright. Thanks @elonmusk , thanks @Tesla pic.twitter.com/nbbmbiX4Fm

— Samuel García (@samuel_garcias) March 2, 2023