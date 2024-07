Cuando Sheinbaum asuma el cargo el 1 de octubre, heredará un legado mixto en política exterior tras el mandato de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Con la salida de AMLO, una nueva administración en México tiene la oportunidad de redefinir su papel internacional, transitando de un proteccionismo paranoico a un liderazgo global proactivo. Aunque los cambios radicales pueden no ser inmediatos, pasos en incremento hacia la reactivación diplomática con socios estratégicos podrían mejorar la estatura diplomática de México.

Aunque AMLO consolidó el poder en torno al ejecutivo federal a un nivel no visto desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-94), su administración se abstuvo en gran medida de construir coaliciones activas en el extranjero. La estrategia del no-no intervencionismo del Presidente López Obrador resultó ser amorfa y deslució al no haber un plan de acción claro con metas tangibles en torno a la política exterior. Más allá de rehuir la posible confrontación con Estados Unidos o de centralizar las decisiones sobre seguridad e inmigración frente a los presidentes Joe Biden y Donald Trump, no se percibió una estrategia bien definida. Como consecuencia, AMLO ha dejado un vacío de poder geopolítico relevante.

Si la virtual presidenta electa Sheinbaum aspira a ser una de las líderes más influyentes del mundo, debe aprovechar la extraordinaria oportunidad de transformar a México de esta postura recluida hacia un involucramiento constructivo. Sobre todo, este ámbito de la política le ofrece la mayor libertad para operar de manera independientes de AMLO, permitiéndole forjar su propia identidad política y sello diplomático único.

El próximo gobierno debe encabezar iniciativas que demuestren el compromiso renovado de México en el escenario mundial. Más inmediatamente, debe abogar por la unidad nacional y la transparencia en Venezuela durante la elección el 28 de julio. En un contexto electoral altamente represivo, los informes de observadores independientes serán esenciales para evaluar la legitimidad de los resultados. Las autoridades mexicanas, dadas sus experiencias recientes en torno a la promoción del diálogo y la negociación política en el país sudamericano, podrían desempeñar un papel crucial para apoyar una transición democrática en Venezuela.

Considerando la postura amigable de AMLO hacia los regímenes autoritarios en la región, México, junto con Brasil, está bien posicionado para convencer a Maduro y sus aliados más cercanos de que una transición no implicaría encarcelamiento—lo cual representa un desafío imperativo para los defensores de la democracia venezolana, según lo indica el experto Mark Feierstein. El nuevo liderazgo mexicano debe aumentar los costos de la represión interna de disidentes políticos, mientras se mantiene neutral para facilitar una transferencia de poder relativamente pacífica. A pesar de las crecientes divisiones entras las élites venezolanas y el apoyo electoral masivo a María Corina Machado y el candidato de unidad Edmundo González, los esfuerzos diplomáticos estratégicos probarán esenciales. Sin ellos, la ventana de oportunidad para el cambio en el país probablemente se cerrará.

El proceso posterior en Venezuela promete ser largo y arduo , y cualquier negociación se llevaría a cabo en los próximos meses. A medida que los mexicanos continúan asimilando la magnitud notable del triunfo de Sheinbaum, ella tiene una oportunidad única para reunir a líderes regionales y formar alianzas, especialmente con Gabriel Boric, de Chile, y Luiz Inácio "Lula" da Silva, de Brasil. Al cimentar un " pacto democrático ", Sheinbaum puede atraer considerable atención internacional, abogando por la equidad electoral. Este evento revelará el pulso democrático de la región en medio del auge del autoritarismo a nivel mundial. La respuesta del liderazgo electo en México a los acontecimientos en desarrollo establecerá el tono de la agenda de política exterior de México.