Nuestra responsabilidad cívica es diaria, no cada seis años

El seguimiento periódico y la rendición de cuentas son herramientas democráticas y cívicas necesarias para asegurar una corresponsabilidad que nos acerque a los objetivos comunes.

Como líderes, tenemos el deber de contribuir al desarrollo sostenible de México, a través de nuestras decisiones estratégicas, pero también mediante un compromiso activo con la equidad, la inclusión y la sostenibilidad.

Si trabajas en una empresa o no, si tienes a tu cargo un equipo de trabajo o no, si viajas en transporte público o no, el rumbo del país se define cada día, y cada uno de nosotros tiene un papel crucial en este proceso. Construyamos juntos un México más justo, inclusivo y próspero para nosotros y para los que vienen.

____

Nota del editor: Nina Mayagoitia es Vicepresidenta de Comunicación y Responsabilidad Social de Constellation Brands. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.

