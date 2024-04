Hacia un ‘maxiproceso’ internacional

Se trata pues de un libro y no de un pasquín, esta historia no está escrita en una sola página. Se tendrá que reprobar la inaceptable vulneración de la inmunidad de la sede, imponiéndose una sanción, la cual, muy difícilmente será obligar a un estado a desconocer el derecho interno, exculpando o poniendo en libertad a quien se encontraba huyendo. Pero, pasada esa primera página, será ineludible el valorar la reconvención o contestación de la nación acusada, ya que ésta se dice agraviada por hechos delictivos, que encuentran su fuente u origen en otro estado, el cual, estaría obligado a perseguirlos o evitarlos, pero no lo hace, sino que los tolera y hasta fomenta.

Es inevitable recordar aquellos exabruptos patrioteros de funcionarios que en algún momento espetaron todo tipo de insultos en contra de corporaciones que, por razones económicas, querían sacar del país, al tiempo de apropiarse autoritariamente de sus activos. También anunciaron furiosamente que se acudiría a procedimientos internacionales, los cuales, finalmente acabaron no en una, sino en múltiples sentencias adversas dictadas por instancias internacionales.

En este caso, es claro que nadie aprobará la grotesca toma de la embajada, no por otra razón, sino porque todos los miembros de la comunidad internacional tienen varias de ellas y precisan que se mantenga incólume el principio de inviolabilidad, pero, el resto del proceso es, por lo menos, de pronóstico reservado. La frontal y decidida postura adoptada globalmente nada tiene que ver con la figura de nuestro presidente, sino que se defiende una norma o medida de básica preservación de las misiones en el exterior.

En el decurso de los eventos por venir, debemos tener claro que la conducta del titular de las relaciones internacionales será valorada cuando ya no esté en posesión del cargo, y que puede tomar un rumbo insospechado, que termine por condenar a quienes, con aviesos intereses, encubren ilícitas acciones con nobles instituciones, sí, que disfrazan amañadamente comportamientos que deben ser proscritos. Es decir, el episodio puede terminar condenando a gorilas que objetan que la ley sea la ley, esos, que creen que su autoridad moral está por encima del derecho.

Tarde o temprano, habrán de caer en cuenta de que a los mexicanos se les respeta, y que sus gobernantes tienen que rendirles cuentas, dado que no pueden usar las embajadas y las potestades públicas conferidas para encubrir delincuentes, ni para armar cofradías políticas que tengan como objetivo de enaltecer la imagen propia, o, peor aún, el brindar guarida a quienes han servido para esconder fortunas mal habidas.

Fue tan ligera la condena que hiciera nuestra canciller del bombardeo del consulado de Irán en Siria, que nadie la vio, pero ahora sí, andan buscando que todo mundo se pronuncie con respecto al provocado atropello. Seguro han de pensar las salientes autoridades que, entre más bulla se haga de la punible entrada a nuestra legación, se borrará y olvidará el deleznable motivo que nos llevó a tan triste situación.

Es bueno que se haya aceptado la invitación para llevar el asunto a la arena internacional, de la que los infractores no saldrán sonrientes, ni limpios. Es hora de que los mexicanos podamos volver a estar orgullosos de la política de México en el exterior, para lo cual se requiere una urgente purga. Basta ver la historia curricular que acompaña a las recientes designaciones de embajadores y cónsules, para concluir que algo hay que hacer urgentemente. Serur Smeke no tenía un día de experiencia diplomática, cuando aceptó el cargo de embajadora.